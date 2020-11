(Teleborsa) - "Il 2020 è stato ed è tuttora un anno senza precedenti, con sfide estremamente complicate in termini sanitari ed economici. Non dobbiamo però dimenticarci delle conseguenze a livello sociale della pandemia, che rischiano di diventare davvero gravi: aumento delle disparità sociali, gender gap, paure e incertezze. Gli italiani indicano chiaramente che una società inclusiva, sostenibile, equa è la priorità del nostro tempo, con grande sensibilità sociale. Il rapporto presentato oggi evidenzia questi aspetti: con esso ci auguriamo di aver messo a disposizione un contributo utile per chi dovrà far fronte alle criticità emerse con la pandemia". È quanto ha affermato il presidente di Tendercapital, Moreno Zani in occasione della presentazione del secondo Rapporto Censis-Tendercapital sui Buoni Investimenti "La sostenibilità al tempo del primato della salute" , svoltasi questa mattina presso la sala Zuccari di Palazzo Giustiniani.

La sostenibilità al tempo del primato della salute. Quali le principali evidenze emerse dal secondo Rapporto Censis-Tendercapital?

"La principale evidenza sottolineata dal Rapporto è l'emergere, nell'acronomino ESG, della lettera S, cioè della parte sociale. Questo perché la situazione di pandemia probabilmente ha accelerato una situazione già in atto in precedenza e ha creato delle grosse disparità all'interno della popolazione, tra i nuovi poveri e quelli che, nonostante le difficoltà del momento, per ora ancora ce la fanno".





In questo scenario dove dovrebbero essere indirizzati gli investimenti? "Gli investimenti dovrebbero, innanzitutto, trovare uno spazio di condivisione con quelli che devono essere gli obiettivi dello Stato e della collettività. Sicuramente dovrebbero indirizzarsi verso quelle aree a meno impatto ambientale, ma soprattutto a impatto positivo sociale. E gli investitori dovrebbero privilegiare gli attori finanziari che vanno in quella direzione".

