4 Marzo 2021

(Lettura 1 minuto)







(Teleborsa) - Tenax International, società quotata all'AIM Italia e produttrice di macchine 100% elettriche per la pulizia stradale, ha acquisito nuovi ordini di acquisto 900 mila euro, tutti provenienti dall'estero. Le macchine saranno consegnate tra marzo e aprile, contribuendo quindi al fatturato del primo semestre del 2021.

La società ha reso noto che la somma di fatturato e ordini in portafoglio ad oggi (esclusi i ricavi da ricambistica ed assistenza) è di circa 2,6 milioni di euro, pari ad oltre il 90% del fatturato macchine registrato in tutto il primo semestre 2020.

"Il fatto che ad oggi, a soli due mesi dall'inizio dell'anno, siano stati raccolti ordini per vendita di nostre macchine elettriche per l'igiene urbana pari a quasi l'intero fatturato del primo semestre 2020 ci dà un'ulteriore conferma della realizzabilità dei nostri obiettivi di crescita per quest'anno", ha commentato Vincenzo Guareschi Geddes da Filicaia, presidente e CEO di Tenax International.