7 Aprile 2021

(Teleborsa) - Effervescente Tenax International, che scambia con una performance decisamente positiva del 3,70% e si attesta a 3,36. La società, uno dei principali produttori in Europa di macchine 100% elettriche per la pulizia stradale, ha comunicato di aver acquisito nuovi ordini di acquisto per un importo complessivo di circa 525 mila euro.

I nuovi ordini provengono per il 100% dall'estero, segnatamente da Spagna e Francia, e le macchine saranno consegnate nei mesi di aprile e maggio, contribuendo quindi al fatturato del primo semestre del 2021.

"Le nuove commesse acquisite confermano l'andamento decisamente positivo di questo primo semestre 2021, un sentiment confermato dal fatto che gli ordini raccolti in poco più di metà del semestre in corso abbiano già superato l'intero fatturato macchine registrato in sede di bilancio semestrale 2020", ha commentato Vincenzo Guareschi Geddes da Filicaia, presidente e CEO della società.

Operativamente le attese propendono per la continuazione del rialzo verso la resistenza stimata in area 3,403 e successiva a quota 3,503. Supporto a 3,303.