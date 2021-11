Tenax International, emesse 293.923 azioni a seguito dell'esercizio dei warrant

(Teleborsa) - Tenax International, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella produzione di macchine 100% elettriche per la pulizia stradale ed igiene urbana, ha comunicato i risultati del Primo Periodo di Esercizio dei "Warrant Tenax 2020-2023", compreso tra l'8 novembre e il 23 novembre 2021 inclusi. Sono stati esercitati 587.846 Warrant (pari al 42,6% dei Warrant totali in circolazione sul mercato) e, conseguentemente, sono state sottoscritte, al prezzo di 2,20 euro per azione e nel rapporto di 1 Azione di Compendio per ogni 2 Warrant posseduti, 293.923 nuove azioni ordinarie per un controvalore complessivo pari ad 646.630,60 euro.

Gli attuali amministratori delegati Vincenzo Guareschi Geddes da Filicaia e Alessandro Simonazzi (soci fondatori e azionisti di riferimento) hanno inteso incrementare la propria partecipazione in Tenax, sottoscrivendo rispettivamente 134.923 nuove azioni ordinarie (per un controvalore di 296.831 euro) e 45.250 nuove azioni ordinarie (per un controvalore di 99.550 euro), contribuendo al 61,3% del controvalore totale dei warrant esercitati.