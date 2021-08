Tenaris, tribunale argentino assolve CEO Paolo Rocca da caso di corruzione

1 Minuto di Lettura

(Teleborsa) - Tenaris - produttore e fornitore a livello globale di tubi e servizi per l'esplorazione e la produzione di petrolio e gas - ha comunicato di essere stata informata che il giudice di primo grado responsabile del "caso Notebooks" ha assolto il proprio presidente e amministratore delegato Paolo Rocca da tutte le accuse mosse contro di lui nel caso.



Nella sua decisione - si legge nella nota della società - "il giudice di primo grado ha affermato che il coinvolgimento di Rocca nel procedimento giudiziario del caso Notebooks non pregiudica in alcun modo il suo buon nome e onore" e che la decisione del giudice di primo grado non è stata impugnata né dal pubblico ministero né dall'unità di governo che persegue i reati economici (UIF).



La vicenda riguardava presunte bustarelle che sarebbero state versate da parte di numerose imprese private per assicurarsi i contratti da parte dell'amministratozione federale, allora guidata dall'ex presidente Cristina Fernandez Kirchner.