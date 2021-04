29 Aprile 2021

(Teleborsa) - Tenaris chiude il primo trimestre 2021 con un utile netto di 101 milioni di dollari, pari 0,09 dollari per azione, contro la perdita di 666 milioni di dollari registrata nello stesso periodo del 2020. I ricavi sono pari a 1,182 miliardi di dollari (+5% rispetto al quarto trimestre) in calo del 33%.

L'utile operativo torna positivo e si attesta a 52 milioni da un dato negativo per 510 milioni nel primo trimestre 2020, mentre l'Ebitda scivola del 30% a 196 milioni.

Outlook

Per i prossimi mesi Tenaris si attende una ripresa delle vendite e dell'Ebitda, grazie alle attività in Nord America e in altre regioni. Il margine Ebitda dovrebbe attestarsi attorno al 20% entro il terzo trimestre. "Sebbene la pandemia stia ancora colpendo profondamente molti paesi del mondo, in particolare in America Latina, dove abbiamo una parte significativa delle nostre operazioni, le prospettive economiche globali stanno migliorando con il progredire dei piani di vaccinazione e l'attuazione di programmi di stimolo fiscale", spiega la società nella nota dei conti.