Tenaris, ricavi terzo trimestre a quasi 3 miliardi. Cala l'utile netto

(Teleborsa) - Tenaris ha chiuso il terzo trimestre con un utile netto di 608 milioni di dollari, in calo del 4% mentre i ricavi sono saliti del 6% a quasi 3 miliardi di dollari (2,97 miliardi di dollari). L'utile operativo è cresciuto del 21% a 803 milioni di dollari.



Il CdA ha deciso la distribuzione di un dividendo di 0,17 dollari per azione, in pagamento dal prossimo 23 novembre. Stacco cedola il 22 novembre.



Outlook

Per il quarto trimestre il gruppo prevede un'ulteriore crescita delle vendite, favorita dall'aumento delle consegne per i progetti già in corso e da nuovi possibili aumenti dei prezzi, con un'ulteriore recupero del free cash flow.



"Le condizioni nel settore energetico indicano che possa essere confermato un aumento del livello di investimenti, con bassi livelli di capacità inutilizzata e scorte, incertezza sull'impatto di ulteriori sanzioni sulle esportazioni russe e una rinnovata attenzione alla sicurezza energetica in tutto il mondo" - spiega Tenaris - secondo cui "l'approvvigionamento energetico globale è limitato e saranno necessarie tutte le fonti di approvvigionamento per soddisfare la crescente domanda".