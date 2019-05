Tenaris: nel 1° trimestre aumenta l'utile, stabili i ricavi

(Teleborsa) - Tenaris alza il velo sulla trimestrale. La società che produce e fornisce a livello globale tubi e servizi per l'esplorazione e la produzione di petrolio e gas, ha chiuso il 1° trimestre del 2019 con ricavi pari a 1,87 miliardi di dollari, quasi invariati rispetto allo stesso periodo del 2019, e con un utile netto in crescita del 3% a 243 milioni di dollari.



A fine marzo la Posizione Finanziaria Netta risulta positiva per 766 milioni di dollari rispetto ai 485 milioni di inizio anno.



Guardando al futuro, il management prevede di consolidare i ricavi registrati nei primi tre mesi del 2019 anche nel trimestre in corso e di mantenere margini a un livello simile a quello dell'anno scorso. Con un livello di vendite stabile e requisiti di investimento di capitale limitati, la società dovrebbe continuare a generare un forte flusso di cassa durante l'anno.





