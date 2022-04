Tenaris in rialzo, vola utile trimestre

Giovedì 28 Aprile 2022, 10:15







(Teleborsa) - Seduta positiva per Tenaris, che avanza dell'1,64%.



La società ha chiuso il primo trimestre 2022 con ricavi pari a 2,367 miliardi di dollari, raddoppiati su base annua, e con un Ebitda in crescita del 220% 627 a milioni. Vola anche l'utile netto a 503 milioni: +400% rispetto ai 101 milioni del primo trimestre 2021.



L'andamento del produttore di tubi per l'esplorazione e la produzione di gas nella settimana, rispetto al FTSE MIB, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.



Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Tenaris. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 14,62 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 13,98. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 13,73.