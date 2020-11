Tenaris in rally a Piazza Affari grazie a prospettive positive. Trimestre in calo

(Teleborsa) - Brilla Tenaris, che passa di mano con un aumento del 9,68%, dopo aver raggiunto il massimo intraday a 5,24 euro.



Il gruppo ha annunciato i risultati del terzo trimestre 2020 che hanno evidenziato una perdita di 36 milioni di dollari contro gli utili di 101 milioni registrati nell'analogo periodo del 2019, con un risultato operativo negativo per 70 milioni. I ricavi sono scesi a 1,01 miliardi contro gli 1,76 miliardi dello stesso trimestre 2019.

Il Board ha approvato la distribuzione dell'acconto del dividendo di 0,07 dollari per azione, in pagamento il 25 novembre.

Tenaris spiega che "gli investimenti in esplorazione e produzione di petrolio e gas si riprenderanno solo lentamente", di fronte alla seconda ondata di contagi di Covid-19 che sta frenando la ripresa dell'economia globale. In particolare, la società sottolinea che 2l'attività di perforazione nel terzo trimestre è scesa a livelli mai visti da molti anni" sia in Nord America che il resto del mondo. Tuttavia, "sta iniziando a riprendersi in Nord America e sta tornando lentamente in America Latina, mentre nel resto del mondo la ripresa potrebbe richiedere più tempo".

In questo contesto ancora incerto, Tenaris mostra un cauto ottimismo: si attende una "graduale ripresa delle vendite e dei margini (esclusi importanti accantonamenti) tra il quarto trimestre del 2020 e il 2021. Il management punta inoltre a mantenere un positivo free cash flow".

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, si nota che il produttore di tubi per l'esplorazione e la produzione di gas mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +20,09%, rispetto a +9,6% del principale indice della Borsa di Milano).



Tecnicamente, Tenaris è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 5,132 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 4,742. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 5,522.

© RIPRODUZIONE RISERVATA