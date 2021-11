Tenaris, gli analisti aumentano il target price

Venerdì 5 Novembre 2021, 18:15







(Teleborsa) - Gli esperti di Equita SIM e Kepler Cheuvreux hanno incrementato il prezzo obiettivo su Tenaris, il Gruppo che opera nel settore siderurgico, produttore di tubi per l'esplorazione e la produzione di gas.

L'Ufficio studi di Equita SIM ha indicato come target price 13,50 euro dagli 11 euro della precedente indicazione con giudizio "buy", mentre la banca d'affari Kepler Cheuvreux ha alzato la previsione di quotazione a 15 euro dagli 11 indicati in precedenza, confermando il proprio giudizio sul titolo a "buy".



A Milano, oggi, vigoroso rialzo per Tenaris, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,76%.