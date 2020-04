Tenaris, ferma impianti e taglia personale in alcuni impianti USA

(Teleborsa) - Tenaris annuncia la ristrutturazione delle sue attività in USA, in risposta a uno scenario avverso, caratterizzato dal calo dei prezzi del petrolio e del gas, da un eccesso di offerta senza precedenti sul mercato petrolifero e da restrizioni operative causate dalla crisi COVID-19.



Gli impianti di Tenaris a Koppel e Ambridge in Pennsylvania, Brookfield in Ohio e Baytown in Texas sono state o saranno temporaneamente chiuse fino a quando le condizioni del mercato non miglioreranno.



Inoltre, Tenaris annuncia riduzioni del personale e adeguamenti della produzione nelle altre strutture presenti in USA, in linea con la domanda del mercato.





