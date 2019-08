Tenaris chiude il semestre con utili e ricavi in crescita

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Tenaris ha chiuso il primo semestre con unrispetto ai 484,37 milioni di dollari dello scorso anno.di dollari dai 3,67 miliardi realizzati nei primi sei mesi dello scorso anno, complice l'aumento dei prezzi dei prodotti (+10%), che ha compensato la diminuzione dei volumi (-6%). Aumenta anche ilLaal 30 giugno era positiva per 706 milioni di dollari, rispetto ai 485 milioni di inizio anno, nonostante l'esborso di 331 milioni di euro per il pagamento del dividendo staccato a maggio.Laindica unanel corso del 2019, mentre a livello di, ci sarà unadell'anno, dopo la frenata delle vendite attesa per il terzo quarto dell'anno.