Tenaris acquisisce impianto di produzione di tubi in Louisiana

(Teleborsa) - Tenaris, società che fa parte del FTSE MIB ed è attiva nella fornitura globale di tubi e servizi per l'esplorazione e la produzione di petrolio e gas, ha stipulato un accordo definitivo per acquisire da Benteler North America Corporation, società del gruppo Benteler, il 100% delle azioni di Benteler Steel & Tube Manufacturing Corporation per 460 milioni di dollari, su base cash-free e senza debiti. L'acquisizione includerà 52 milioni di dollari di capitale circolante, spiega una nota.



Il closing dovrebbe avvenire nel quarto trimestre del 2022. "L'acquisizione amplierebbe ulteriormente la gamma di produzione di Tenaris e la presenza manifatturiera locale nel mercato statunitense", afferma la società italiana.



Benteler Steel & Tube Manufacturing Corporation è infatti un produttore statunitense di tubi in acciaio senza saldatura, con una capacità di laminazione annua di tubi fino a 400.000 tonnellate nel suo stabilimento di produzione situato a Shreveport, Louisiana.