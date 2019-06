Tempi duri per Tiffany: ricavi in calo nel 1° trimestre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Inizia non proprio bene il 2019 per Tiffany, l'azienda statunitense fondata nel 1837 a New York, che si occupa della vendita di gioielli tramite migliaia di punti vendita situati in molti paesi.Nel primo trimestre dell'esercizio al 30 aprile, la società che occupa un posto molto importante nel settore lusso ha registrato. A cambi costanti i ricavi hanno evidenziato una flessione del 5%.. L'EPS si porta a 1,03 dollari per azione, 2 cent sopra le stime del mercato.a 0,58 dollari per azione da 0,55 dollari.a causa della guerra dazi con la Cina che frena gli acquisti dei cinesi di beni importati. L'utile per azione è stimato in crescita del 2-4% mentre i ricavi dovrebbero crescere tra l'1-3%.