Dopo i sondaggi dei mesi scorsi svolti anche in ambito governativo, Elon Musk fa entrare in Italia dalla porta principale (Leonardo) il sistema Starlink. Cioè la costellazione di satelliti per portare internet veloce in tutto il mondo, specialmente nelle zone rurali e non raggiunte dalle reti a banda larga. Ieri è stato annunciato un accordo di natura commerciale tra la SpaceX del magnate sudafricano e Telespazio, joint venture tra l’italiana Leonardo (67 per cento) e la francese Thales (33).

Una partnership che ha voluto salutare anche il premier Giorgia Meloni. «L’accordo firmato tra Telespazio e SpaceX per la commercializzazione dei servizi Starlink in Italia - scrive il presidente del Consiglio in un tweet sul social X - è un’ottima notizia. Auspicando una sempre maggiore collaborazione, colgo l’occasione per rivolgere le mie congratulazioni ad Elon Musk per aver concluso con successo il test di Starship». Cioè la nave progettata dalla SpaceX per le future missioni su Luna e Marte, spinta dal razzo Super Heavy. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha aggiunto: «È un passo in avanti verso la connettività del paese. Oggi è di fondamentale importanza raggiungere anche quelle aree del territorio meno coperte da servizi di comunicazione e come governo stiamo lavorando per migliorare la competitività delle imprese»,

CONNETTIVITÀ

Dopo l’accordo con SpaceX, Telespazio fornirà servizi di connessione internet via satellite, inserendoli nei grandi progetti per la diffusione di internet ad alta velocità. In quest’ottica, la joint venture tra Leonardo e Thales integrerà il sistema di Starlink nella propria rete globale di connettività ibrida, che già vede a disposizione - come si legge in una nota - «soluzioni satellitari e terrestri, in grado di garantire servizi di comunicazioni affidabili e resilienti, fissi e mobili, con copertura globale».

Non a caso Alessandro Caranci, responsabile della Linea di Business Satellite Communications di Telespazio, ha sottolineato: «Questa collaborazione permetterà a Telespazio di arricchire ulteriormente il proprio ventaglio di servizi nel campo delle comunicazioni satellitari, rispondendo in maniera completa alle esigenze del mondo istituzionale e dei settori industriali chiave, come quello dell’energia e del trasporto marittimo». Senza dimenticare che ampliare la connettività del Paese oltre il sistema delle reti fisse può garantire maggiore sviluppo al sistema Italia e abbassare i costi per l’utenza grazie ai servizi satellitari che riescono a raggiungere un numero sempre maggiore di cittadini e aziende.

Intanto gli esperti del settore frenano sulle ipotesi di un’acquisizione da parte di Leonardo di Iveco Defence Vehicles per entrare nel mercato dei veicoli militari delle controllata di Exor come blindati, carri armati e altri mezzi da combattimento. Nelle scorse ore erano girate anche indiscrezioni sui sondaggi del colosso di piazza Monte Grappa verso alcune banche d’affari internazionali per studiare assieme l’operazione.

Questo scenario sarebbe prematuro. Gli esperti del comparto fanno notare che il gruppo italiano come le altre aziende del settore vogliono prima capire come la futura Commissione europea intende muoversi verso i progetti di difesa comune e con quale piattaforma. Di conseguenza, si guarda più a operazioni di consolidamento del settore in ottica comunitaria, che potrebbero anche portare Leonardo e Iveco Defence verso una joint venture.