Telepass si espande anche in Ungheria

(Teleborsa) -si espande in Ungheria portando adedicato ai mezzi pesanti.Già attivo in Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Belgio (Liefkenshoek Tunnel), Polonia (tratto Krakow-Katowize dell'autostrada A4), Austria, Germania e Paesi Scandinavi, il dispositivo interoperabile Telepass SAT potrà essere, infatti, utilizzato per il pagamento del pedaggio dei mezzi pesanti superiori a 3,5 tonnellate su oltre 6.500 km di autostrade ungheresi a pagamento.Con questo ulteriore passodopo l'approdo in Germania e nei Paesi Scandinavi nel corso del 2019, raggiungendo un totale di 101.000 km gestiti e contribuendo alla semplificazione della mobilità all'interno della rete stradale europea.Offrendo un unico dispositivo per il pagamento in 12 Paesi, Telepass si conferma market leader in Europa nell'ambito dei servizi di telepedaggio per i mezzi pesanti.