Telepass sceglie Prima Assicurazioni per lanciare la propria offerta RC Auto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, società del Gruppo Atlantia,e, in base all'importante accordo siglato,della tech company assicurativa italiana, per dare ai suoi clienti l'opportunità di gestire l'obbligo assicurativo sui veicoli in modo rapido ed efficiente direttamente sulla App Telepass.Per, specializzata in polizze auto, moto e furgoni, che in meno di quattro anni ha conquistato, rappresenta una significativagrazie all'accesso diretto a un bacino potenziale di 6,5 milioni di clienti.Nel concreto, grazie a questa integrazione,proprietaria di Prima Assicurazioni permette agli utenti con la polizza RC Auto in scadenza disemplicemente selezionando la. La stipula della polizza può essere così, con addebito a fine mese sul conto Telepass, nella massima semplicità e rapidità.A supporto della soluzione proposta, per accompagnare gli utenti verso questa nuova opportunità, anchea seconda delle tipologie di contratto e di utente., co-founder e General Manager di Prima Assicurazioni afferma: "Siamo estremamentealle esigenze di Telepass. La nostra natura di tech company è stata determinante nel raggiungere questo obiettivo e abbiamo trovato nel team di tecnologia di Telepass grande supporto e competenza. Questo accordo rappresenta per noi un: offrire soluzioni in grado di portare efficienza per semplificare il mondo dell'assicurazione auto. Grazie alla partnership con un player rilevante come Telepass, facciamo un passo avanti verso il nostro obiettivo di diventare ilo. Con oltre 30mila nuovi clienti al mese,e siamo confidenti che questo accordo rappresenterà un ulteriore elemento di forte accelerazione"."Abbiamo trovato in questa giovane compagnia un livello altissimo di competenze tecniche e di conoscenza del mercato - aggiunge, CEO Telepass - siamo estremamentein partnership con una tech company italiana che sta meritatamente crescendo. Vediamo in questo accordo, non solo la possibilità di offrire ai nostri clientiper scegliere la migliore offerta assicurativa, ma ancheche supporta la crescita di giovani eccellenze industriali italiane".