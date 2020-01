© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, la primatra privati in Italia,, la gara lanciata da Telepass lo scorso novembre, per selezionare startup innovative in grado di proporre soluzioni e servizi per la mobilità sostenibile in ambito urbano.Ilè stato giudicato il migliore da parte di una giuria specializzata, perché capace di mettere inper un breve periodoad offrire il proprio mezzo nei periodi di non utilizzo. Nella tariffa èanche ungestito da, che tutela sia il guidatore che il proprietario dell'auto. Alla startup vincitrice, oltre ad undi 10.000 euro, sarà consentito diagli oltre 6 milioni di utenti della piattaforma di pagamenti digitali, ha dichiarato l'amministratore delegato, aggiungendo che la società "lavora in una logica inclusiva" per. "La vittoria della startup Auting - ha aggiunto - va proprio in questa direzione".Il contest ha visto laprovenienti da tutta Italia.del concorso si segnalano anche le startup, l'app che mette in condivisione informazioni sui parcheggi liberi in città, e, un applicativo che consente ai proprietari di veicoli (auto, moto, camper, furgoni) di condividere il proprio mezzo con chi ne cerca uno per le proprie esigenze.Durante l'evento di premiazione è statoil nuovo, innovativa piattaforma per agevolare l'esperienza della: si tratta di unper connettere l'auto con tutti i servizi Telepass senza l'uso del cellulare e l'accesso alle App. La nuova piattaforma saràche attiveranno un noleggio a lungo termine."Telepass è stato da sempre sistema di pagamento della mobilità per eccellenza", ha spiegatoin una intervista a Teleborsa, aggiungendo che. Telepass- ha sottolineato - è diventato unaperto anche agli operatori della nuova mobilità (elettrica, bici e monopattini, car sharing ecc).In tema didei dati - ha spiegato Benedetto - Telepass ha imparato a. "Noi non vendiamo dati all'esterno" - ha precisato il manager - "li usiamo per far conoscere nuovi servizi contestualizzati a quello che stiamo facendo" e "li usiamo per proteggere il cliente dalle frodi".A proposito di, Benedetto ha affermato che "oggi le, generano sempre più dati e anche". Next - ha spiegato - è un progetto di maggiore connettività dell'apparato di bordo ed è in gradi di dare moltesui dati del GPS del cellulare e quindie in grado di far vivere nuove esperienze e offrire servizi ai clienti. Uno fra tutti il servizio delleche vengono automaticamente interrotte una volta che la sosta è terminata senza bisogno di interrompere il servizio.