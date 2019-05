Telepass Pay amplia offerta a navi e traghetti. Accordo con Gruppo Onorato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -allarga l'offerta dei suoi servizi ai. La società del Gruppo Atlantia nata per gestire i pedaggi autostradali, ha siglato unacui fanno capo le compagnie di navigazionesarà possibile acquistare conanche ildalle tre compagnie che colleganoattraverso i porti di Genova, Livorno, Piombino, Civitavecchia, Napoli, Palermo, Olbia, Porto Torres, Arbatax, Cagliari e Bastia.Dall'App Telepass Pay, nella, è possibile selezionare la tratta e le date prescelte, differenziando il numero dei passeggeri tra adulti, bambini e infanti, inserendo anche il trasporto del veicolo. L'App elabora la richiesta e, profilando le caratteristiche dell'utente,a cui Telepass Pay, in occasione del lancio del nuovo servizio, applica un'ulteriore riduzione. Una volta scelto il percorso e le modalità di viaggio, si può, che verrà inviato in formato digitale con un bar-code, da presentare direttamente all'imbarco. Il costo del viaggio verrà addebitato sul conto Telepass Pay.L'accordo si inserisce nell'ambito delle innovazioni programmate e costituisce il primo step di un percorso tecnologico che verrà esteso anche al settore del trasporto merci.