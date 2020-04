© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, da un lato privilegiando, dall'altro favorendo la, per abbattere le emissioni di CO2 soprattutto nei centri urbani.E' da questa idea che nasce il, come spiegato questa mattina dall'Ad di Telepass,, in un in un articolo di A&F. La logica "Clean" è volta a ridurre i contatti tra le persone e incrementare iled il "green" - già presente nelle strategie aziendali - ad orientare la propria piattaforma di pagamenti digitali verso un maggiore utilizzo di. Ne deriva una selezione degli investimenti mirata su:- La partnership con, statup di cui Telepass detiene già una quota dell'11%, puntando ad arrivare sino al 70%, perdi flotte aziendali, veicoli in sharing e taxi. Il servizio di sanificazione waterless, che fa uso di spray ad alto potere di sanificazione,, ha già coinvolto circae viene erogato in due modalità:, acquistando un kit e ricevendo il supporto operativo di un referente WashOut. Un servizio che saràa ridosso di grandi aree di parcheggio nelle più grandi città:Telepass potenzierà anche il suo pacchetto di servizi legato alla, anche in sharing, con, introducendo un nuovo servizio di rental a medio-lungo termine e garantendo la sanificazione delle superfici con la collaborazione con Washout.- Fra gli obiettivi strategici c'è anch, che crescono di pari passo con l'utilizzo di mezzi individuali. Telepass, già presente a Milano, Roma e Torino, in partnership con operatori di settore, con un, gratuito per la prima mezz'ora di utilizzo, punta aed estenderla a tutto il territorio nazionale, anche con nuove partnership.- Sempre nell'ottica di ridurre il contatto fisico e supportare la ripresa del traffico autostradale, si sta implementando unche consentirà diin zone dedicate delleun pasto o qualsiasi altro prodotto, facendo uso di un QR Code. In più, ogni cliente riceverà in omaggio un kit d'igienizzazione WashOut self-made per sanificare l'abitacolo della propria auto.- Il servizio core di Telepass sempre in prima fila per evitare cose e ridurre le emissioni al casello.