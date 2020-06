Telepass, al via noleggio di un'auto Arval con un semplice tap

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, in partnership con, leader nel noleggio a lungo termine e nei servizi di, offre in anteprima ai clienti che hanno scaricato l'app, la possibilità di attivare a partire da oggi il primo servizio sul mercato che consente in pochi click di noleggiare un'auto, sottoscrivere in modalità paperless tutti i contratti, e ricevere sotto casa il proprio veicolo.Attraverso l'app Telepass Pay, sarà infatti possibile scegliere l'auto desiderata, riceverla in consegna a domicilio e, in un unico canone mensile, disporre del noleggio perconinclusi comprensivo di: manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza h24 e soccorso stradale, bollo auto, copertura assicurativa.Alla novità del processo di noleggio digitale, si aggiunge un'ulteriore: Arval Italia offre ai clienti Telepass Pay i propri. Chi attiverà il servizio potrà infatti sperimentare in anteprima la mobilità intelligente di, piattaforma sviluppata per agevolare l'esperienza della "guida connessa" in grado di far interagire l'auto con i servizi Telepass Pay. In questo modo sarà possibile accedere al pagamento delle strisce blu, al servizio carburante – con segnalazione del livello carburante e della stazione convenzionata più vicina – e al lavaggio auto, usufruibile direttamente nel luogo dove l'auto è parcheggiata.Tutti i clienti che aderiranno alla soluzione di noleggio a lungo termine con i servizi Next di auto connessa Telepass Pay beneficeranno inoltredeiTelepass e Telepass Pay per tutta la durata del noleggio e potranno usufruire ogni mese di un lavaggio auto gratuito o di un premio di 15€ di carburante, che verranno riconosciuti direttamente sulin aggiunta a tutti gli sconti e i cashback offerti dal programma T-Sconto."Offrire soluzioni innovative, convenienti e coerenti con le necessità di ogni persona, garantire i migliori servizi di mobilità in ogni specifico segmento, abilitare i pagamenti e attivare i servizi comodamente da smartphone – ha dichiarato, amministratore delegato del gruppo Telepass – sono le principalisu cui stiamo alla basando l'evoluzione digitale di, dando vita ad un ecosistema di pagamento di servizi pensati per plasmarsi real time sulle esigenze degli individui in movimento e sulle opportunità della società in evoluzione. La partnership conci permette di avviare un nuovo servizio di noleggio a lungo termine, utile anche nella fase post-Covid, che auspichiamo possa raggiungere anche i piccoli centri urbani, dove i servizi di noleggio sono meno frequenti"."Con un time-to-market da record – ha dichiararo, Managing Director, Europe di Arval – Arval Italia e Telepass hanno unito le loro tecnologie di "connected car" e di piattaforma digitale diper innovare e proporre la prima offerta di noleggio a lungo termine in Italia da sottoscrivere interamente con lo smartphone e in meno di 5 minuti. Con, Arval Italia e Telepass segnano un passo importante per integrare al meglio tutte le forme di mobilità in un'unica soluzione a beneficio delle famiglie e di tutti i consumatori privati. Siamo anche molto soddisfatti di fornire al mercato, alle prese con il contesto attuale, unaconcreta per una mobilità sicura, semplice e competitiva".