Telefonia: da mercoledì costerà meno telefonare in UE

(Teleborsa) - Cade l'ultimo baluardo che ostacola il mercato unico nell'ambito della telefonia: da mercoledì 15 maggio telefonare in UE sarà più economico. Lo ha stabilito il Codice europeo per le telecomunicazioni, che aveva indicato appunto la data di metà maggio quale termine ultimo per adeguarsi, stabilendo un "tetto massimo" di costo.



Da quella data chiamare un numero di telefono in un altro paese europeo - ad esempio in Spagna o in Francia e Germania - costerà solo 19 centesimi al minuto (IVA eslcusa) mentre inviare un sms avrà un costo di 6 centesimi. Il tetto si applica a tutti i 28 Paesi dell'Unione Europea con l'aggiunta di Irlanda, Liechtenstein e Norvegia.



Questa misura, che uniforma il mercato della telefonia europeo va ad aggiungersi allo stop delle tariffe extra per il roaming in vigore già dall'estate 2017. © RIPRODUZIONE RISERVATA