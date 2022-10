Telecomunicazioni, Labriola (TIM): "Serve politica industriale In Italia e Ue"

(Teleborsa) - Se si parla dioccorre "aggiungere due parole chiare:, perché senza coraggio non riusciamo a cambiare le cose, e noi dobbiamo cambiare le cose, e senza ottimismo è tutto più complesso". E' quanto affermato dall'amministratore delegato di TIM, intervenendo dinanzi alla platea dei Giovani Imprenditori riuniti a Capri.Il settore delleha bisogno di una, ha ribadito il manager, spiegando che "c'è una situazione specifica delle telecomunicazioni in Europa" perché laè stata nella direzione della "per i consumatori e di trasferire valore dagli incumbent, gli ex concessionari pubblici, ad altri operatori", però oggi "che riescono ad avere un".Labriola ha messo il punto suiper la costruzione delle, ricordando che, a differenza delle public utilities, le telecomunicazionisul capitale definito. "Siamo l'unico settore infrastrutturale in cui è stata liberalizzata la competizione sull'infrastruttura: quando andate a vedere le public utilities, non è così".Per il comparto - ha detto l'Ad di TIM -arrivare a un. "L'Olanda è il primo Paese nel quale ila cui si vende la fibra a livello wholesale: quando ho un investimento che ha un ritorno a 10-15 anni non posso avere la definizione dei prezzi per due anni", ha sottolineato Labriola aggiungendo "questo insieme di fattori con gli altri operatori lo stiamo discutendo anche a livello comunitario".