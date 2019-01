Telecom trova il rimbalzo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Si muove in moderato rialzo il titolo Telecom Italia, che scambia con una variazione percentuale dello 0,83% dopo la. Le azioni in avvio di seduta sono partite col segno meno cercando poi il rimbalzo.Mentre continua lo scontro sulla governance tra i due principali azionisti,, giorno in cui è stata convocata l'assemblea dei soci chiamata ad esaminare la proposta di Vivendi di revoca di cinque consiglieri (Fulvio Conti, Alfredo Altavilla, Massimo Ferrari, Dante Roscini e Paola Giannotti de Ponti) supportati dal fondo Elliott, oltre al bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018 e alla relazione sulla remunerazione.Lo scenario su base settimanale della compagnia telefonica rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.Il quadro tecnico di Telecom suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 0,4375 Euro con tetto rappresentato dall'area 0,4574. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 0,4253.