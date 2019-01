Telecom Italia scivola sui minimi del 2013

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Ancora vendite sul titolo Telecom Italia, che a Piazza Affari mostra un disastroso -3,03% a 0,4613, portandosi sui, con una. L'ha bocciato il progetto di separazione volontaria della rete spiegando che dall'operazione la società di tlc non trarrebbe alcun vantaggio economico.Intanto continua il braccio di ferro tra i suoi azionisti di maggioranzae Vivendi, con il fondo americano che continua a chiedere la separazione della rete in una società da aprire a terzi mentre l'azienda francese guidata da Bollorè, messa a punto dall'ex AD, vorrebbe mantenerne il controllo.Cresce l'attesa per il 29 marzo prossimo, giorno in cui è stata convocata l'assemblea dei soci chiamata ad esaminare la proposta di Vivendi di revoca di cinque consiglieri (Fulvio Conti, Alfredo Altavilla, Massimo Ferrari, Dante Roscini e Paola Giannotti de Ponti) supportati dal fondo Elliott, oltre al bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018 e alla relazione sulla remunerazione.La settimana scorsa, Telecom ha diffuso risultati preliminari 2018 e previsioni per il 2019 alquanto deludenti.