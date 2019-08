Telecom, in arrivo 500 nuove assunzioni

(Teleborsa) - In arrivo nuovi posti di lavoro in Telecom. Nella giornata di venerdì, presso il Ministero del Lavoro, l'azienda di telecomunicazioni sottoscriverà la prima procedura di riorganizzazione aziendale con un contratto di espansione.



La nuova modalità, entrata in vigore con una norma del Decreto Crescita, renderà possibile l'assunzione di 500 nuovi lavoratori autonomi.



Luigi Di Maio, ha definito questo contratto "un importante risultato, che premia il lavoro fatto per migliorare la contrattazione aziendale, e siamo sicuri che con un piccolo sforzo sarà possibile realizzare un'azione più ambiziosa per arrivare al traguardo delle 600 unità". © RIPRODUZIONE RISERVATA