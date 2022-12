Telco, Corti (WINDTRE): "Senza 5G efficiente a rischio competitività Made in Italy"

(Teleborsa) - "Speriamo che ilperché ilper aumentare la produttività e restare competitivo nel mondo". Lo afferma, amministratore delegato di, a "Telco per l'Italia"."Per avere tutti i benefici di questa tecnologia, però, bisognache rende necessari, ancora una volta,da parte degli operatori. Per questo, chiediamo alle istituzioni di aiutarci a investire le nostre risorse, adeguando in primo luogo i".Tra i temi trattati dall'AD di WINDTRE nel suo intervento, anche il. "Lache passa sulla nostra rete èin pochi anni - sottolinea Corti - e la maggior parte di questi dati è. Secondo uno studio di ETNO, gligenerano il 56 percento di tutto il trafficoma in base alle nostre analisi si arriva a quote anche superiori. Pensiamo, quindi, chei sostenuti dalle Telco per adeguare l'infrastruttura ai loro servizi, in base al, citato più volte dal commissario Breton e, auspico, sostenuto anche dal ministro Urso e dal sottosegretario Butti".Gianluca Corti ha ricordato, infine, la posizione di WINDTREse serve ad accelerare la diffusione della banda ultralarga nel Paese,e che sia garantita parità di trattamento per tutti gli operatori. Il Governo ha sempre dichiarato di avere in mente un modello di questo tipo e siamo fiduciosi che farà scelte coerenti".