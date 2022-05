Tecnomar premia all'International Yacht & Aviation Awards

(Teleborsa) - Tecnomar, brand della società della nautica di lusso The Italian Sea Group, annuncia che l'iconico motor yacht Tecnomar for Lamborghini 63, nato dall'incontro tra l'eccellenza del mondo della nautica e quello delle sport cars di lusso, si è aggiudicata un riconoscimento nella categoria "Motor Yacht under 25 meters" all'edizione 2022 degli International Yacht & Aviation Awards.

Si tratta di riconoscimenti insigniti da Design et Al che premiano architettura, stile e design nei settori dello Yachting, dell'Aviazione e nell'Hotellerie.

La cerimonia di premiazione si è tenuta venerdì 27 maggio nella splendida cornice del Belmond Hotel Cipriani di Venezia di fronte a una giuria di esperti del settore provenienti da ogni parte del mondo.

"Questa vittoria rappresenta un'ulteriore conferma del successo della partnership con un brand prestigioso come Automobili Lamborghini", afferma Giuseppe Taranto Vice Presidente e CCO del gruppo.

"Questo premio celebra il successo del nostro ambizioso progetto e lo straordinario lavoro fatto da Lamborghini e Tecnomar: rappresentare l'essenza del DNA Lamborghini in un lussuoso yacht sportivo. Questo motor yacht è l'interpretazione perfetta di una Lamborghini in mare", sottolinea Stefano Rutigliano Strategy Director di Automobili Lamborghini.