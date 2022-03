Tecnica Group, esercizio 2021 in forte crescita e superiore anche al 2019

Lunedì 14 Marzo 2022, 14:15







(Teleborsa) - Tecnica Group, leader mondiale nelle calzature ed attrezzature per gli sport invernali, nota anche con i marchi Nordica e Moon Boot, ha chiuso l'esercizio 2021 con un fatturato di 466 milioni di euro, in crescita del 21,8% rispetto all'anno precedente. L'EBITDA, pari a 77 milioni, ha segnato un incremento del 40% rispetto al 2020.



I risultati ottenuti nel 2021 evidenziano la capacità di reazione del Gruppo, in grado di superare anche il 2019, ultimo esercizio pre-pandemia: rispetto al 2019 il fatturato è aumentato del 9,8%, mentre l'EBITDA del 55%.



L'export si conferma uno dei driver di sviluppo di Tecnica Group, presente in oltre 80 Paesi nel mondo. Tra questi, da sottolineare le performance nel 2021 di USA (120 milioni di euro generati, in espansione del 32,5% rispetto al 2020 e del 41% rispetto al 2019) e

Germania (107 milioni di euro generati, +16,8% sul 2020 e +10% sul 2019).



A livello di categorie di prodotti, il 60% dei ricavi proviene dalle calzature; il 30% da quelli destinati alla pratica sportiva invernale; il restante 10% dal segmento pattini in linea.