TECMA Solutions, ricavi in aumento ma nuovo piano pesa su margini

(Teleborsa) - Tecma Solutions, Tech Company specializzata nella Digital Transformation per il settore del Real Estate, ha chiuso ildel 2022 con unpari a 6,99 milioni di euro, in crescita del 22% rispetto allo stesso periodo del 2021. L'è pari a -0,60 milioni di euro, rispetto ai 1,47 milioni di euro registrati nel primo semestre del 2021. La flessione è principalmente legata all'implementazione delle azioni previste dal piano strategico. Ilè pari a -1,99 milioni di euro, in diminuzione rispetto agli 0,47 milioni di euro del primo semestre 2021."Come pianificato, il 2022 si sta rivelandoper la società, caratterizzato da una forte attenzione del top management alle attività di strutturazione della piattaforma, scalabilità e sviluppo del prodotto, nonché alla definizione delle strategie di crescita internazionale", ha commentato l'"La ricaduta di queste attività strategiche sulla redditività della società nel breve termine era prevista ed è attentamente monitorata: si tratta di unsenza il quale sarebbe impossibile raggiungere gli obiettivi di crescita che ci poniamo come target della società", ha aggiunto.Laè pari a -5,17 milioni di euro (6,04 milioni di euro di debito bancario al netto di 11,22 milioni di euro di disponibilità liquide, per effetto delle risorse raccolte attraverso l'aumento di capitale riservato che si è chiuso in data 7 giugno 2022), mentre al 31 dicembre 2021 era pari a 2,31 milioni di euro (5,07 milioni di euro di debito bancario al netto di 7,38 milioni di euro di disponibilità liquide a bilancio).