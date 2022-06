TECMA Solutions completa aumento capitale: eccesso domanda da investitori qualificati

(Teleborsa) - TECMA Solutions, tech company specializzata nel settore del Real Estate e quotata su Euronext Growth Milan, ha comunicato che è stata completata con successo l'operazione di collocamento privato di 736.800 azioni ordinarie di nuova emissione (pari a circa il 8,6% del capitale sociale della stessa post aumento), prive di valore nominale, rivenienti dall'aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione deliberato il 27 maggio 2022. L'operazione è stata attuata per rafforzare il patrimonio, perseguire le strategie di investimento e qualificare il proprio azionariato.

La società ha evidenziato che, anche successivamente all'incremento del numero massimo di azioni oggetto dell'operazione (era prevista l'emissione di un numero massimo di 526.315 nuove azioni), il collocamento si è chiuso registrando un eccesso di domanda da parte di investitori qualificati. Le azioni di nuova emissione sono state sottoscritte ad un prezzo unitario di 9,50 euro, per un controvalore complessivo dell'aumento, inclusivo di sovrapprezzo, pari a 6.999.600 euro.

Ad esito dell'integrale sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, l'importo nominale del capitale sociale di TECMA post-aumento sarà pari a 1.093.574 euro, suddiviso in 8.609.200 azioni ordinarie prive di valore nominale. Le azioni rivenienti dall'aumento di capitale sociale saranno ammesse a quotazione alla data di emissione sul mercato Euronext Growth Milan.

"Il successo di quest'operazione rappresenta un'ulteriore conferma per TECMA - ha commentato l'AD Pietro Adduci - In un contesto di mercato complesso come quello che stiamo vivendo, aver ricevuto la fiducia di primari investitori istituzionali e di partner strategici per lo sviluppo del nostro business è per tutti noi motivo di estrema soddisfazione ed è una conferma della rapidità di diffusione delle nostre piattaforme digitali"

"L'IPO ci ha permesso di finalizzare una prima fase di crescita e consolidamento del business - ha spiegato - Questa nuova raccolta di capitali ci permetterà di dare un forte boost al processo di scalabilità, proseguendo nel trend di crescita esponenziale iniziato cinque anni fa. L'anno 2022 si sta configurando come una tappa strategica e determinante di sviluppo per la società, anche attraverso una rimodulazione completa della struttura operativa. Grazie a questa operazione e alle risorse raccolte, saremo in grado di accelerare sensibilmente i nostri programmi di espansione, con un particolare focus sui mercati esteri e sullo sviluppo di nuovi prodotti".