TECMA Solutions, Alantra conferma Buy e alza target price

(Teleborsa) - Alantra ha incrementato a 15 euro (da 10 euro) il suo prezzo obiettivo su TECMA Solutions, tech company specializzata nel settore del Real Estate e quotata su Euronext Growth Milan, mantenendo il giudizio sul titolo a "Buy". La revisione della raccomandazione arriva dopo che la società ha approvato il bilancio 2021, che si è chiuso con un Valore della Produzione pari a 13,2 milioni di euro (in crescita del 64%), un EBITDA di 2,2 milioni di euro (rispetto ai 2 milioni di euro del 2020) e un Risultato Netto pari a -0,4 milioni di euro (in diminuzione rispetto a 0,8 milioni di euro).

"La top line del 2021 è stata leggermente migliore della nostra stima, mentre l'EBITDA è stato in linea - scrivono gli analisti - Il forte portafoglio ordini apre la strada a un'ulteriore crescita dei ricavi. I margini, invece, dovrebbero risentire degli investimenti nello sviluppo del business, a testimonianza dell'impegno di Tecma per una crescita a medio/lungo termine".

"Non vediamo attori simili con un'offerta di prodotti così ampia, segmenti coperti e copertura geografica - aggiungono - Inoltre, Tecma Solutions ha alzato notevolmente l'asticella nel corso del 2021 (anche grazie ai proventi dell'IPO), investendo in tre direzioni strategiche: internazionalizzazione, nuovi prodotti e nuovi segmenti di business. Il gruppo ha notevolmente rafforzato la propria struttura organizzativa per supportare l'ulteriore espansione del business".

Alantra si aspetta che la società chiuda il 2022 con un Valore della Produzione di 21,5 milioni di euro, un EBITDA Adjusted di 0,7 milioni di euro e un utile netto Adjusted di -1,2 milioni di euro. Questi valori dovrebbero passare nel 2023, rispettivamente, a 34,8 milioni di euro, 4,5 milioni di euro e 0,7 milioni di euro. Viene poi previsto un ulteriore incremento nel 2024 a un Valore della Produzione per 47,5 milioni di euro, un EBITDA di 11,6 milioni di euro e un utile netto Adjusted di 5,4 milioni di euro.

