Technogym, utili e ricavi in crescita nell'ultimo semestre

Aumenta ancora il fatturato di Technogym in tutte le aree geografiche, con un balzo in Nord

America (+24%) e nell'Asia Pacific (+20%) che portano complessivamente i ricavi consolidati a 295 milioni di euro (+8,2%). L'ebitda adjusted è a 47,4 milioni (+5,8%) e l'utile netto a 26,8 milioni (+6,4%). La posizione finanziaria netta è in miglioramento, a -31,1 milioni dai -35 milioni del dicembre

scorso.



«Nonostante l'attuale incertezza del quadro macroeconomico globale - ha commentato Nerio Alessandri, presidente e amministratore delegato - siamo fiduciosi nella crescita dei settori del fitness e wellness, in cui Technogym è brand di riferimento, trainata del crescente interesse sui temi

della salute e della prevenzione da parte di governi, aziende e consumatori». © RIPRODUZIONE RISERVATA