Technoprobe valutata 3,4 miliardi. Debutto su EGM il 15 febbraio

(Teleborsa) - Technoprobe, colosso brianzolo attivo nel campo della microelettronica e dei semiconduttori, debutterà il 15 febbraio su Euronext Growth Milan (EGM) con una capitalizzazione di 3.426 milioni di euro, comprensiva dell'aumento di capitale di circa 143 milioni di euro. Il collocamento, riservato ad investitori istituzionali, si è concluso con un prezzo fissato a 5,7 euro per azione (nella parte bassa della forchetta precedentemente comunicata tra 5,40 e 6,30 euro). "L'offerta ha ricevuto forte interesse da parte di primari investitori istituzionali, con un'ampia diversificazione geografica, determinando una domanda più volte sovrascritta al prezzo di offerta", ha sottolineato la società.

Sulla base delle richieste pervenute nell'ambito del collocamento, sono state assegnate 125.000.000 azioni, di cui 25.000.000 di nuova emissione rivenienti da un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, 88.000.000 poste in vendita dagli attuali azionisti della e 12.000.000 all'opzione di over-allotment (a servizio dell'eventuale esercizio dell'opzione greenshoe) concessa dall'azionista T-Plus in favore dei Joint Global Coordinators. In caso di integrale esercizio dell'opzione greenshoe, il flottante sarà pari a circa il 20,8%. Il ricavato complessivo derivante dal collocamento, senza tenere conto dell'eventuale esercizio dell'opzione greenshoe, è pari a circa 644 milioni di euro. In caso di integrale esercizio della greenshoe, il ricavato complessivo sarà pari a circa 713 milioni di euro.

Nell'ambito della Quotazione, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario e Intesa Sanpaolo (Divisione IMI Corporate & Investment Banking) agiscono in qualità di Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners. Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. agisce altresì in qualità di Euronext Growth Advisor. Gianni & Origoni agisce in qualità di consulente legale della Società, mentre White & Case agisce in qualità di consulente legale dei Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners. La società incaricata della revisione legale dei conti della Società è Pricewaterhousecoopers, mentre WPartners svolge il ruolo di advisor per la verifica dei dati extracontabili.

(Foto: © Antonio Truzzi | 123RF)