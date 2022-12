Technoprobe, ricavi 9 mesi balzano a 428 milioni di euro

(Teleborsa) - Technoprobe, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione e produzione delle Probe Card utilizzate per il test dei semiconduttori, ha registratoal2022 pari a 428 milioni di euro, in crescita del 57,4% rispetto allo stesso periodo del 2021. L'è stato pari a 195 milioni di euro, in crescita del 60,6% a seguito dei maggiori volumi consuntivati e con un margine pari al 45,6%.La marginalità sconta un incremento del costo del venduto risultato della spinta inflazionistica che ha impattato il costo delle, i costi relativi l'aumento dell'incidenza delle, in continuità con i progetti relativi ai nuovi prodotti e i costi relativi all'avvio delle linee produttive negli stabilimenti di Agrate Brianza, Cernusco Lombardone e Osnago."I risultati al 30 settembre 2022, risultato di un portafoglio ordini elevato che, in un periodo di mercato particolarmente sfidante, conferma la posizione di leadership raggiunta da Technoprobe", ha commentato l'Al 30 settembre 2022, lapresenta un valore positivo pari a 338 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2021 in cui si registrava una posizione finanziaria netta consolidata positiva pari a 135 milioni. L'incremento è principalmente riconducibile alla liquidità generata dalle attività operative pari a 112 milioni e ai proventi rivenienti dall'aumento di capitale predisposto a servizio della quotazione pari a 139 milioni.Con riguardo all'outlook - tenuto conto dei risultati raggiunti al 30 settembre 2022 e del backlog di ordini e assumendo una situazione pandemica invariata - la società lombardarispetto ai primi 9 mesi dell'anno.