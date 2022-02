Technoprobe, fissata forchetta prezzo azioni

(Teleborsa) - Technoprobe, società attiva nella progettazione e produzione delle Probe Card, ha avviato le attività funzionali al processo di quotazione delle proprie azioni ordinarie su Euronext Growth Milan e presentato a Borsa Italiana la Comunicazione di Pre-Ammissione.

Il requisito del flottante richiesto ai fini della Quotazione sarà soddisfatto attraverso un collocamento riservato ad investitori qualificati, nell'Unione Europea e negli altri Paesi dello Spazio Economico Europeo e gli investitori istituzionali al di fuori dell'Italia, con esclusione degli investitori istituzionali di Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti.

È previsto che l'Offerta comprenda: n. 25.000.000 Azioni di nuova emissione rivenienti da un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione; e n. 88.000.000 Azioni poste in vendita dagli attuali azionisti della Società.

Nell'ambito dell'Offerta è prevista la concessione di un'opzione greenshoe da parte dell'azionista T Plus in favore dei Joint Global Coordinators, per l'acquisto, al prezzo di Offerta, di n. 12.000.000 Azioni pari a circa il 10,6% delle Azioni oggetto del collocamento.

Ad esito dell'Offerta, assumendo l'integrale collocamento delle Azioni oggetto dell'Offerta e l'integrale esercizio dell'opzione greenshoe, il numero di Azioni complessivamente detenute dal mercato sarà pari al 20,8% del capitale sociale dell'Emittente.

La forchetta di prezzo delle azioni è stata fissata tra un minimo di Euro 5,40 ed un massimo di Euro 6,30 per azione, corrispondente ad un equity value pre-money della Società compreso tra circa Euro 3.110 milioni ed Euro 3.629 milioni ed un equity value post-money compreso tra circa Euro 3.245 milioni ed Euro 3.786 milioni.

