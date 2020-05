Technogym, ricavi primo trimestre a 116,8 milioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Le vendite nei primi tre mesi del 2020 di Technogym si sono attestate a 116,8 milioni di Euro contro i 131,5 milioni registrati nello stesso periodo del 2019. La crescita registrata in Italia è stata del 15,9%, mentre le altre regioni presentano una contrazione del fatturato.Bene, invece, la(Inside Sales +10% e Retail +72%), in considerazione della maggiore esposizione al mercato consumer, il quale sta beneficiando dello scenario di lockdown in varie aree geografiche.. Il risultato del trimestre sconta il lockdown nel settore business to business, ma beneficia della crescita del segmento home fitness, che porterà un contributo positivo anche nel prosieguo dell'anno", ha commentato