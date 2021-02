(Teleborsa) - Technogym punta ad anticipare il raggiungimento di 300 milioni di euro di fatturato nel segmento Home Fitness e 1 miliardo di euro complessivo già nel medio termine. È quanto dichiarato dall'amministratore delegato dell'azienda leader a livello mondiale nei prodotti e tecnologie digitali per il fitness, Nerio Alessandri, in occasione del lancio di Technogym MyRun, il nuovo tapis roulant per la casa.



"Dopo un 2020 caratterizzato da un boom dell'home fitness, anche nel 2021 continua l'accelerazione della crescita. In uno scenario post-covid, in cui la consapevolezza delle persone sull'importanza della salute e della prevenzione è in costante aumento, il lancio del nuovo MyRun e dei prossimi prodotti home fitness ci consentirà di entrare in decine di migliaia di nuove case", ha detto Alessandri.



