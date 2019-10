Technogym, fatturato in crescita nei nove mesi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Dopo i buoni risultati del primo semestre, Technogym conferma anche sui nove mesi una crescita dei ricavi superiore al mercato di riferimento.. A cambi costanti la crescita è stata del 5,4%. In particolare l. Di particolare rilievo la crescita delle vendite registrata nei mercati ad alto potenziale per lo sviluppo futuro quali Nord America (+17,4%)ed APAC(+24,9%)."L'andamento dei ricavi dei primi nove mesi ci rende quindi confidenti di raggiungere i nostri obiettivi di crescita per l'anno", ha dichiarato, Presidente e Amministratore Delegato della società che produce attrezzature e tecnologie per il fitness.