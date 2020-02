Technogym, azionista Wellness Holdings colloca circa 5% capitale. Titolo si adegua

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Si muove al ribasso il titolo Technogym, che tratta in perdita del 4,32% sui valori precedenti.(4,98%) attraverso un accelerated bookbuilding al prezzo di 11,45 euro per azione per un controvalore complessivo di 114,5 milioni di euro. Il titolo si adegua e scambia al prezzo di 11,29 euro per azione.Citigroup Global Market Limited ha agito in qualità di Sole Bookrunner dell'operazione. A seguito del completamento dell'operazione Wellness Holding detiene complessive n. 80.000.000 della Società, pari al 39,80% del capitale sociale della stessa (corrispondenti a n. 160.000.000 diritti di voto e pari al 56,94% del totale dei diritti di voto).L'andamento del leader mondiale nel settore delle soluzioni fitness e wellness nella settimana, rispetto al FTSE Italia All-Share, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.L'esame di breve periodo di Technogym classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 11,46 Euro e primo supporto individuato a 11,11. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 11,81.