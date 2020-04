Technogym, assemblea approva bilancio e modifiche statutarie

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - L'Assemblea ordinaria e straordinaria di Technogym si è riunita sotto la presidenza di Nerio Alessandri ed ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 e la destinazione dell'utile di esercizio a riserva.Approvata la politica di remunerazione della società e rinnovata l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie sino a un numero massimo di n 20.000.000 di azioni ordinarie Technogym, per un periodo di 18 mesi.IN sede straordinaria, l'assemblea ha approvato le modifiche dell'articolo 7 dello statuto sociale, in materia di maggiorazione del voto e le modifiche degli articoli 17 e 28 in recepimento della nuova normativa in materia di equilibrio tra i generi nella composizione degli organi di amministrazione e controllo.I soci hanno invece espresso voto contrario sulle proposte di approvazione del piano di incentivazione denominato "Piano di Perfomance Shares 2020-2022" e sul correlato conferimento al Consiglio di Amministrazione della delega per l'aumento di capitale a servizio del piano stesso.