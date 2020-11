Techedge, Temistocle annuncia OPA obbligatoria

(Teleborsa) - La società Temistocle comunica che si sono verificati i presupposti giuridici per la promozione di un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria su azioni Techedge.

L'Offerta ha ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie emesse e in circolazione, incluse le 25mila azioni proprie detenute dall'emittente, eccetto i 10.612.721 di azioni, pari al 41,17% del capitale, detenute dall'offerte per il tramite di Atena, e da Domenico Restuccia ed i 3.393.583 di azioni, pari al 13,17% del capitale, detenute dalle altre persone che agiscono di concerto con l'Offerente.

L'obbligo di promuovere l'Offerta ha preso le mosse dal patto parasociale stipulato a fine ottobre da una serie di soggetti rilevanti, inclusi Domenico Restuccia ed Equilybra, che ha determinato il sorgere dell'obbligo di promuovere l'Offerta pubblica di acquisto, sulla totalità delle azioni Techedge. Per effetto di una serie di operazioni, infatti, Domenico Restuccia, che già deteneva, direttamente e indirettamente, una partecipazione pari al 32,04% del capitale sociale, è venuto a detenere, indirettamente per il tramite di Atena e dell'Offerente, una partecipazione pari al 41,17% del capitale dell'Emittente, con un incremento pari al 9,40% rispetto alla partecipazione detenuta, direttamente e indirettamente alla data del 16 novembre 2019.

L'Offerta ha ad oggetto la totalità delle Azioni dell'Emittente, emesse e in circolazione alla data del presente Comunicato, ossia n. 11.770.926 di azioni rappresentative del 45,66% del capitale sociale Techedge, incluse le 25.000 azioni proprie detenute dall'Emittente e quelle già detenute dagli offerenti. Per ogni azione portata in adesione all'Offerta sarà versato un corrispettivo pari ad 5,40 euro per un controvalore massimo complessivo pari a 63.563.000 euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA