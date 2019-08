Tech USA in denaro dopo posticipo dazi Cina

(Teleborsa) - Giornata strepitosa per i mercati finanziari, in particolar modo per il settore tecnologia, dopo la decisione dell'amministrazione Trump di rinviare l'introduzione dei dazi del 10% su alcuni prodotti cinesi dal 1° settembre al 15 dicembre. In particolare si parla di imposte su "computer, console per videogiochi, alcuni giocattoli, monitor di computer e alcuni articoli di calzature e abbigliamento", specifica l'ufficio del rappresentante per il commercio statunitense (USTR).



L'indice tecnologico americano registra un guadagno del 2,25%, con quello dei semiconduttori in rialzo del 2,76%. Tra le singole note in luce soprattutto Apple con un balzo del 4,25% ed Intel +2,68%. © RIPRODUZIONE RISERVATA