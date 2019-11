(Teleborsa) - Ottima performance per Tech Data, che ha chiuso in rialzo del 12,33%.



A fare da assist alle azioni ha contribuito la notizia che la società di private equity Apollo Global Management ha alzato la sua offerta, per il distributore di apparecchiature informatiche statunitensi, a circa 5,14 miliardi di dollari, ovvero 145 dollari per azione.









