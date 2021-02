(Teleborsa) - La software-house tedesca TeamViewer attende una crescita di circa un terzo delle sue attività quest'anno, grazie ad una solida conclusione del 2020.



Le società specializzata sui dispositivi di controllo da remoto per una serie di applicazioni prevede infatti un fatturato in crescita a 585-605 milioni di euro, dopo aver registrato una crescita del 44% a 460 milioni di euro nel 2020.



Nonostante le buone previsioni, le azioni Teamviewer trattano oggi in perdita del 2,62% alla Borsa di Francoforte. © RIPRODUZIONE RISERVATA