Tayaranjet ha inaugurato i voli da Catania e Comiso

(Teleborsa) - Sono diventati operativi sabato 1° agosto idagli aeroporti diIl vettore bulgaro a capitale italiano ha la sua base a Catania dove ha inaugurato la rotta con Bologna, collegata anche allo scalo di Comiso.La compagnia aerea con base a Sofia ha ottenuto laOperational Safety Audit (Iosa), un sistema di revisione internazionale che valuta la gestione delle operazioni e dei sistemi di controllo delle compagnie aeree. Per ottenere questo riconoscimento, il vettore è stato esaminato da un'organizzazione indipendente accredita da Iata che ha valutato tutte gli aspetti operativi e procedurali relativi alla compagnia.A bordo, anche Tayaranjet applica lein linea con le indicazioni delle autorità competenti in materia di prevenzione del rischio Covid-19, per garantire la massima sicurezza sanitaria per i passeggeri.