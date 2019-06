Corsa ai taxi volanti, le Autorità già lavorano alle nuove regole

La corsa ai taxi volanti è scattata e le autorità di tutto il mondo si affrettano a mettere a punto regole per cercare di non farsi cogliere impreparate quando il servizio scatterà, probabilmente nel 2025 come molte società hanno assicurato. Secondo il Financial Times, in Europa le autorità dell'aviazione stanno lavorando a test in grado di assicurare la sicurezza dei velivoli e del software che li comanda. In Cina le autorità hanno annunciato che metteranno a punto gli standard necessari entro il 2020. Molte società, fra le quali Airbus e Uber, hanno annunciato i propri piani per veicoli volanti, o 'aerei' in grado di spostarsi da un edificio a un altro grazie a motori elettrici. Si tratta di velivoli più economici, sicuri e meno rumorosi degli elicotteri. © RIPRODUZIONE RISERVATA