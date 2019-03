Tav, annuncio della Regione Piemonte: «La Ue pagherà metà dell'opera». Salvini: «Ottima notizia»

L'Unione Europea finanzierà al 50% la Torino-Lione. Lo comunica in una nota l'assessore ai Trasporti della Regione Piemonte, Francesco Balocco che in qualità di presidente dell'AIPo ha partecipato a Mantova alla visita delle coordinatrice europea del Corridoio Mediterraneo Iveta Radicova.

«Lunedì scorso - sottolinea Balocco - è stato deciso dall'Unione Europea che i finanziamenti relativi alla prossima programmazione per il corridoio mediterraneo nell'ambito dei progetti della per l'interoperabilità, la decarbonizzazione e la digitalizzazione saranno pari al 50%. Notizia importante che vale anche per la Torino-Lione e conferma quanto anticipato nei mesi scorsi», aggiunge.

«Tav, ottima notizia e motivo in più per farla». Lo dice il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, commentando la decisione. Poi il vicepremier aggiunge: «Chiamparino convochi la consultazione, se è certo di conoscere norme che lo consentono. Il referendum mi va benissimo e sarò il primo ad andare a votare. Ottima notizia e motivo in più per farla».