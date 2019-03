Tav, spunta studio dell'Ue favorevole all'opera approvato da Ponti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - All'indomani delcontinua, più acceso che mai, il. Al centro della questione, nelle ultime ore, è l'ormai famosaSe le conclusioni contenute nel documento del, sono negative,. Con tanto del benestare dello stesso Ponti.Con il corridoio Mediterraneo, che va da Gibilterra a Budapest, lo studio stima, infatti, cheInoltre, nei prossimi dieci anni per ogni miliardo investito nel cantiere verrebbero creatisenza considerare l'indotto sul territorio.Accusato, da più parti, di "incoerenza" e di essere "al servizio del ministro Toninelli" Ponti, intervistato sulla Tav a Mattino 5, ha spiegato la sua posizione.ha affermato Ponti aggiungendo che "non ci sono i costi in quell'analisi lì". In poche parole il documento riservato targato Ue e redatto da numerosi ricercatori di varie nazioni tra cui, appunto, la società milanese di Ponti, non misura i costi ma il traffico, l'occupazione e l'impatto sulle imprese.. Ponti ha, infatti, ribadito chein quanto "per lo Stato sono costi maggiori rispetto ai danni ambientali che verrebbero limitati con la Tav". "Non sono – ha puntualizzato il Professore – tra quei professionisti che attaccano il cavallo dove vuole il padrone. Ho fatto analisi per Ocse, Commissione europea, banca mondiale, credo di non essere uno schiavo di Toninelli".Intervistato questa mattina da Radio anch'io,ha auspicato cheaggiungendo chein quanto dalla domanda passano poi tra i 15 e i 18 mesi. Per Besson è, dunque,visto che eventuali confronti tra Francia, Italia ed Unione europea possono essere fatti successivamente. Sull'si mostra scettico affermando chee che. Da Besson arriva, infine, un avvertimento per l'Italia: "Se i bandi non verranno pubblicati lunedì e il ritardo dovesse prolungarsi oltre qualche settimana, alloraNe è fermamente convinto ancheche ha definito la Tav "un'opera fondamentale per lo sviluppo del territorio e per il Sistema Paese". Sulla stessa linea di Besson, Fontana definisce le"poco sostenibili", "delle previsioni più o meno credibili"."Se non vuole fare l'opera, se ne assuma la responsabilità" ha affermato, in un'intervista alla Stampa,a proposito della posizione assunta dalPer Chiamparino "il messaggio lanciato all'Europa e alla Francia è devastante: impotenza decisionale, propensione per il No. Qui andiamo a sbattere, stiamo giocando con il fuoco e tutti dobbiamo esserne consapevoli". Anche dal governatore del Piemonte arrivano: "per essere indipendente andava affidata tramite bando e non a persone con posizioni dichiaratamente No Tav" ha affermato.